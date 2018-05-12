Beşiktaş'ın transfer çalışmaları kapsamında ilgilendiği iddia edilen isimlerden biri olan Musa Barrow için Avrupa'nın devleri devreye girdi.
- 12.5.2018 14:29
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‘Ciğer polemiği’
Toplam 1
Yorum
srcnkns.gfb Yazık olmuş keşke bir tadına baksalardı. Kulübü yediler yetmedi belki ciğer doyururdu. Yazık be vallahi yazık.
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Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!
Toplam 5
Yorum
öyle derler penaltı atışında bır mürselanın pozıyonuna baksılar bılerek topu dısarı atı soner aydoğgu
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Sen futbolu bırak
Toplam 1
Yorum
kişiye göre adalet olurmu Engin Baytarın ailesi kötümüydü? Ardanın babası cezayı duyunca değil oğlu terbiyesizlik yapınca üzülmeliydi.
Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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