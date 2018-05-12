Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'a 'dan kötü haber

    Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber

    Beşiktaş'ın transfer çalışmaları kapsamında ilgilendiği iddia edilen isimlerden biri olan Musa Barrow için Avrupa'nın devleri devreye girdi.

    1. 12.5.2018 14:29
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