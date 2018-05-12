Beşiktaş kafilesi Ankara'da – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    kafilesi 'da

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> kafilesi <a href="/index/ankara?id=d59b8419-a036-4339-8aaa-a663cbc592c6" class="" rel="tag">Ankara</a>'da

    , 'in 33. haftasında yarın ile yapacağı karşılaşma için 'ya geldi.

    , 'in 33. haftasında yarın ile yapacağı karşılaşma için 'ya geldi.

    Siyah-beyazlı kafilenin içinde bulunduğu özel uçak, saat 17.45'de 'na iniş yaptı. kafilesini, bir grup taraftar karşıladı. Futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Ankara size deplasman değil" şeklinde tezahürat yaptı. Beşiktaş kafilesi, havalimanından ayrılarak kalacakları otele geçerken, Quaresma, , ve 'in kafile arasında bulunmadığı görüldü.

    Beşiktaş ile arasındaki mücadele yarın saat 19.00'da Osmanlı Stadı'nda başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.
    1. 12.5.2018 18:48
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