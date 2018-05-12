Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.
Siyah-beyazlı kafilenin içinde bulunduğu özel uçak, saat 17.45'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş kafilesini, bir grup taraftar karşıladı. Futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Ankara size deplasman değil" şeklinde tezahürat yaptı. Beşiktaş kafilesi, havalimanından ayrılarak kalacakları otele geçerken, Quaresma, Pepe, Negredo ve Caner Erkin'in kafile arasında bulunmadığı görüldü.
Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki mücadele yarın saat 19.00'da Osmanlı Stadı'nda başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
- 12.5.2018 18:48
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G.Saray’ı bırakma
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Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
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ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
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Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
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TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
Beşiktaş kafilesi Ankara'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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