PFDK, 150 bin TL para cezası kesti – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    , 150 bin para cezası kesti

    <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>, 150 bin <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a> para cezası kesti
    , 'a 150 bin para cezası verdi. Cezanın siyah-beyazlıların, ile oynanan maçta taraftarının çirkin ve kötü tezahüratı bu sezon 4. kez gerçekleştirmesinden dolayı verildiği bildirildi. Ayrıca bazı tribünlere bir sonraki maç için girişi yasağı getirildi.
    1. 11.5.2018
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