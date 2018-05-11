Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    için 'le pazarlıklar başladı

    Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Ada ziyaretinin detayları belli olmaya başladı.

    1. 11.5.2018 15:45
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