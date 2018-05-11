Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Ada ziyaretinin detayları belli olmaya başladı.
- 11.5.2018 15:45
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 23
Yorum
birgaripyolcu adamsın melooooooo
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 23
Yorum
birgaripyolcu adamsın melooooooooo
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Arda Turan için dünya basını ne dedi?
Toplam 4
Yorum
mert Adam zaten Dünya basınında haber olmak için böyle yaptı
Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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