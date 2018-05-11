Nuri Şahin Beşiktaş yolunda...
Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdüren Beşiktaş yönetimi, maliyeti düşük ama takıma şampiyonluk yolunda katkı sağlayabilecek isimlere yöneldi.
- 11.5.2018 10:10
- Güncelleme: 11.5.2018 10:14
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 15
Yorum
ks adamsın be melo keşke bir kaç sene daha kalsaydın bizde
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Beşiktaş'tan flaş Ricardo Quaresma kararı
Toplam 2
Yorum
murat1903 adam makıne gıbı oynuyor yerıne sanki alt yapıdanmı adam çıkaracaksnz bu katkıyı veren adam sankı daha az maaşamı oynayacak
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 15
Yorum
taraftar fener bursadandan kurtuldu sow kendi kalesine atarak kimin kanı bozuk belli yaşa melo
Nuri Şahin Beşiktaş yolunda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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