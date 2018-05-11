Gurbetçi atağında ilk isim Salih Özcan – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Gurbetçi atağında ilk isim

    Gurbetçi atağında ilk isim Salih Özcan
    Yönetim önümüzdeki sezon bir gurbetçi hamlesi üzerinde daha çalışıyor. Anlaşmaya varılan ilk isminse Alman ekibi Köln'ün 20 yaşındaki Türk oyuncusu olduğu iddia edildi. Salih'in Oğuzhan'ın ayrılması halinde, Tolgay'la ikili olacağı konuşuluyor.
    1. 11.5.2018
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