Gurbetçi atağında ilk isim Salih Özcan
Yönetim önümüzdeki sezon bir gurbetçi hamlesi üzerinde daha çalışıyor. Anlaşmaya varılan ilk isminse Alman ekibi Köln'ün 20 yaşındaki Türk oyuncusu Salih Özcan olduğu iddia edildi. Salih'in Oğuzhan'ın ayrılması halinde, Tolgay'la ikili olacağı konuşuluyor.
- 11.5.2018
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