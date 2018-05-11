Beşiktaş'tan flaş Ricardo Quaresma kararı
Daha önce Ricardo Quaresma için gelen teklifleri erteleyen Beşiktaş yönetimi, fikir değiştirdi.
- 11.5.2018 09:03
- Güncelleme: 11.5.2018 09:12
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 1
Yorum
istanbullu başladınız hakemi yontmaya aferin
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Özkan Sümer yıldız avında
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Gİdip nerede paranın çarçur edileceği adam var bulur alırlar... Guimares ten Raphinha yı al sol açık 15 yıl rahat uyu...
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Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören'in yanından kalktı ve...
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fenere bu sene köklü bir revizyon gerekiyor.. Fábio Carille (2017 şampiyonu genç hoca) T.D olsun Brezilya ekolüne geçilsin..
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