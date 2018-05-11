Yeni sezonda kadroda yeniden yapılanma kararı alan Beşiktaş, gelecek oyuncuların planlamasını yaparken gönderilecek isimler için de formüller arıyor.
- 11.5.2018 12:17
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
ÇOK ÇOK NET. BU FENERİN TEK MAÇLIKTA OLSA BAŞINDA YILMAZ VURAL OLSAYDI KUPA FENERİNDİ.
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Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Toplam 3
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TS61 Tebrikler Akhisar milyon euro para vereceğine yüreğiyle ruhuyla oynayacak adamlar lazım bursada gençleri görelim 5. olsan ne olacak artık
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
THE END EGE MUTLU EGE GURURLU..İSTANBUL KAYBETTİ.
Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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