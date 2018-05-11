Beşiktaş'ın ve Negredo'nun başına talih kuşu! – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'ın ve 'nun başına talih kuşu!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın ve <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>'nun başına talih kuşu!

    'taki durumu netleşmeyen 'ya başta olmak üzere kulüplerinden teklif olduğu ortaya çıktı.

    'taki durumu netleşmeyen 'ya başta olmak üzere kulüplerinden teklif olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetimin İspanyol yıldızın gönderilmesine sıcak baktığı biliniyor. 'tan yılda 4 milyon 350 bin Euro alan 'nun ise 'e gitmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.
    1. 11.5.2018 00:28
    2. Güncelleme: 11.5.2018 08:36
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