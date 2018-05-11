Beşiktaş, Osmanlıspor maçına hazırlanıyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, küçük oyunlar sonrası dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.
- 11.5.2018 14:44
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 32
Yorum
emre demekki oynayıp hakederek maç ve kupa alınabiliyormuş.Akhisarı bende kutluyorum..BJK kadar yüreksiz olmadıkları için.
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Kasımpaşa Trezeguet transferini bitirdi
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Aslan Uyum sorunu yasamazsa birkac yil icinde Ingiltere yada ispanyaya transfer olur
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Son karar Sinan Gümüş
Toplam 3
Yorum
Aslan Normalde cok rahat ilk11 de oynayabilir
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