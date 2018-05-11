Beşiktaş, Osmanlıspor maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    , maçına hazırlanıyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a> maçına hazırlanıyor

    , 'in 33. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, küçük oyunlar sonrası dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla 'ya giderek kampa girecek.

    1. 11.5.2018 14:44
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