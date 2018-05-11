Benfica, Talisca için 30'u reddetti – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    , için 30'u reddetti

    Benfica, Talisca için 30'u reddetti
    Kinalık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Ojogo gazetesi, Roma'nın Talisca için 'ya 30 milyon euro önerdiğini ancak Benfica'nın 40 milyon euro istediği için teklifi geri çevirdiğini yazdı.
    1. 11.5.2018
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