Atiba: Allah'a havale ediyorum – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    : 'a havale ediyorum

    Atiba: Allah'a havale ediyorum
    G.Saray'la adı anılan , 'de siyah-beyazlı formadan başka takımda oynamayacağını açıkladı. Bu arada Atiba, 'sakat olmadığı halde oynamıyor' iddiaları için "Siz Türklerin dediği gibi bunları çıkaranları 'a havale ediyorum" ifadesini kullandı.
    1. 11.5.2018
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