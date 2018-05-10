Tallisca’ya gittiler – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Tallisca’ya gittiler

    Tallisca’ya gittiler

    yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

    yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Başkan , Transferden Sorumlu Asbaşkan Umut Güner ve Bülent Şükrü Yazıcıoğlu dün 'ya gitti. 'de transfer görüşmelerini sürdürecek olan yönetim, 'nın menajeriyle de görüşecek.
    1. 10.5.2018
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