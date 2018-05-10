Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a imza şartı! Fenerbahçe... – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'tan 'a imza şartı! ...

    Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a imza şartı! Fenerbahçe...

    Everton ve Fenerbahçe'nin yakın takibinde olan yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple anlaştığı rakamdan daha iyi teklifler aldığı öğrenildi.

    1. 10.5.2018 09:17
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