Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a imza şartı! Fenerbahçe...
Everton ve Fenerbahçe'nin yakın takibinde olan yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple anlaştığı rakamdan daha iyi teklifler aldığı öğrenildi.
- 10.5.2018 09:17
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Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 2
Yorum
hasan kalafat okay defansta berbat. yag yakarak yazmayi birakin daaaa yunus bey. ama kalsin yine de.
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Göztepe - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak?
Toplam 1
Yorum
ali kırcı En azından 1.5 milyon euro kazanacan kardeş akıllı ol.. Atatürk candır...
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Trabzonspor'da 12 yabancı ile ilgili yol haritası belirleniyor
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Sadece Novak ve Pereira kalır...
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a imza şartı! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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