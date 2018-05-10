Ndiaye’yi veto etti – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Ndiaye’yi veto etti

    Ndiaye’yi veto etti

    Teknik? direktör , menajerler tarafından önerilen Badou Ndiaye'yi veto etti. Güneş; elinde Oğuzhan ve Tolgay gibi kaliteli iki 8 numarasını barındırdığını, Senegalli oyuncunun 'ta forma giyme şansının bulunmadığını kendisine teklifi getiren yöneticilere iletti.

    1. 10.5.2018
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