Teknik? direktör Şenol Güneş, menajerler tarafından önerilen Badou Ndiaye'yi veto etti. Güneş; elinde Oğuzhan ve Tolgay gibi kaliteli iki 8 numarasını barındırdığını, Senegalli oyuncunun Beşiktaş'ta forma giyme şansının bulunmadığını kendisine teklifi getiren yöneticilere iletti.