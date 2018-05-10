Hollanda kadrosunda Babel var Lens yok! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    kadrosunda Babel var Lens yok!

    Hollanda kadrosunda Babel var Lens yok!
    'nın Slovakya ve ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Ronald Koeman, 'tan 'e kadroda yer verirken Jereamin Lens ise çağrılmadı. 18 Mayıs cuma günü Koeman, kadro için son seçimini yapacak.

    RİZESPOR PEŞİNDE!
    Gelecek sezon 'de önemli yerlere gelmek isteyen 'un transferdeki ilk hamlesinin olduğu iddia edildi. İbrahim Üzülmez'in talip olduğu ifade edilen Lens için destek sözünün verildiği, bonservisi ile olmasa bile bir sezon kiralık olarak forma giyebileceği belirtildi.
    1. 10.5.2018
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