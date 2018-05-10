Hollanda kadrosunda Babel var Lens yok!
RİZESPOR PEŞİNDE!
Gelecek sezon Süper Lig'de önemli yerlere gelmek isteyen Rizespor'un transferdeki ilk hamlesinin Jeremain Lens olduğu iddia edildi. İbrahim Üzülmez'in talip olduğu ifade edilen Lens için destek sözünün verildiği, bonservisi ile olmasa bile bir sezon kiralık olarak forma giyebileceği belirtildi.
- 10.5.2018
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GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
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nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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