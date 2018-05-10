Fellaini: Beşiktaş ile anlaştım – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Fellaini: ile anlaştım

    Fellaini: Beşiktaş ile anlaştım

    Son dönemde Türk takımlarının gündeminde olan Fellani'nin Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi.

    1. 10.5.2018 08:45
    2. Güncelleme: 10.5.2018 08:47
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