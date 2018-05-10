Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, gösterdiği performansla Avrupa'da adından söz ettiriyor
- 10.5.2018 11:18
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 16
Yorum
OSMAN SEN DE ŞAHİTTİN.SEN KENDİ TAKIMINA YORUM YAP ....
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 16
Yorum
42 evet aykut kocaman şükürler olsun şenol güneş demeyi bırakıp fatih terim şampiyonluğu garantileyince ona sataşmaya başladı. yazık aykut hoca
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 16
Yorum
hye3bu bi taç atışı için ağlayan adam mı söylüyor bunları, komik.
Fabri Avrupa'nın gündeminde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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