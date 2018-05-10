Fabri Avrupa'nın gündeminde – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'nın gündeminde

    Fabri Avrupa'nın gündeminde

    Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, gösterdiği performansla Avrupa'da adından söz ettiriyor

    1. 10.5.2018 11:18
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