Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için ince hesaplar yapıyor! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ta önümüzdeki sezon için ince hesaplar yapıyor!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta önümüzdeki sezon için ince hesaplar yapıyor!

    Kupadaki Fenerbahçe maçının 'kaldığı yerden oynatılması' yönünde verilen karara gelen tepkilerle geçen 2 haftalık süreçte G.Saray derbisini kaybeden ve şampiyonluğu mucizelere bırakan siyah-beyazlıların ligi kaçıncı sırada bitireceği büyük önem taşıyor.

    1. 10.5.2018
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