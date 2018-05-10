Beşiktaşlı Fabri ilk 5'e girdi! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Beşiktaşlı Fabri ilk 5'e girdi!

    Beşiktaşlı Fabri ilk 5'e girdi!

    'ın başarılı file bekçisi Fabricio, performansıyla, 'da da zirvede yer alan kaleciler arasına girdi.

    'ın başarılı file bekçisi Fabricio, performansıyla, 'da da zirvede yer alan kaleciler arasına girdi. Fabri, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve 'de kalesine gelen isabetli şut sayısına göre kurtarış yüzdesi en yüksek 5'inci kaleci oldu. Siyah- beyazlı kaleci bu sezon 121 isabetli şutla karşı karşıya kalırken %77,7 kurtarışı yüzdesine sahip oldu. Zirvede ise 120 isabetli şutta %83,3 isabetli kurtarış yüzdesine sahip olan A.Madrid'in Sloven kalecisi Oblak yer aldı.
    1. 10.5.2018
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