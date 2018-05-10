Beşiktaş'ın maç formaları müzede sergileniyor – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ın maç formaları müzede sergileniyor

    Beşiktaş'ın maç formaları müzede sergileniyor

    taraftarı 'ın koleksiyonunu yaptığı maç formaları, siyah-beyazlı kulübün müzesinde sergilenmeye başladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 'ın koleksiyonunun, "Beşiktaş Maç Formaları Koleksiyonu Sergisi" adıyla futbolseverlerin görüşüne açıldığı aktarıldı.

    Sergide, 129 farklı maçta giyilmiş 200'den fazla orijinal forma arasından seçilen ve 1980'lerden günümüze Beşiktaş tarihine tanıklık eden 69 maç formasının yer aldığı belirtildi.

    Öte yandan, 30 Mayıs'a kadar açık kalacak serginin açılışının Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse tarafından yapıldığı ifade edildi.

    1. 10.5.2018 17:06
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