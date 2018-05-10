Beşiktaş'ın maç formaları müzede sergileniyor
Beşiktaş taraftarı Murat Koçak'ın koleksiyonunu yaptığı maç formaları, siyah-beyazlı kulübün müzesinde sergilenmeye başladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Murat Koçak'ın koleksiyonunun, "Beşiktaş Maç Formaları Koleksiyonu Sergisi" adıyla futbolseverlerin görüşüne açıldığı aktarıldı.
Sergide, 129 farklı maçta giyilmiş 200'den fazla orijinal forma arasından seçilen ve 1980'lerden günümüze Beşiktaş tarihine tanıklık eden 69 maç formasının yer aldığı belirtildi.
Öte yandan, 30 Mayıs'a kadar açık kalacak serginin açılışının Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse tarafından yapıldığı ifade edildi.
- 10.5.2018 17:06
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Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 6
Yorum
seda ya sat yurt disina okayi,gerisini bana birak netcen sen,7,5 az en az 10 milyon yuro olsun,yahu bana birakin su oyuncuyu
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li yani aykut hoca uzun vadeli saglam systemle oynuyor s.günes f.terim gibi risikolu s kisa vadeli cok atmak icin2 3 5 gibi systemle oynamiyor
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li algi dersen neyi kastettin anlamadim Fusbolu zevk vermiyor olabilir dogru ama saglam system aykut hocanin systemi böyle yani italyan systemi
Beşiktaş'ın maç formaları müzede sergileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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