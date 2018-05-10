Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    , maçının hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı

    , 'in 33'üncü haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 10.5.2018 20:15
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