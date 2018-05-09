Vagner Love’la yollar ayrılabilir – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’la yollar ayrılabilir

    Vagner Love’la yollar ayrılabilir

    Şenol Güneş'in tüm vetolarına rağmen alınan Vagner Love'un Beşiktaş kariyeri sıkıntıya girdi.

    1. 9.5.2018
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