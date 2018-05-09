Fikret Orman ve Umut Güner Londra'da – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ve Londra'da

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a> ve <a href="/index/umut-guner?id=d4c7e658-cb99-4533-b048-48d95357b7a2" class="" rel="tag">Umut Güner</a> Londra'da

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Transferden Sorumlu Asbaşkan Umut Güner Londra'ya uçtu.

    1. 9.5.2018 15:35
    2. Güncelleme: 9.5.2018 15:43
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