Fikret Orman ve Umut Güner Londra'da
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Transferden Sorumlu Asbaşkan Umut Güner Londra'ya uçtu.
- 9.5.2018 15:35
- Güncelleme: 9.5.2018 15:43
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor
Toplam 1
Yorum
hamza hamza Başkanım BJK hisseleri aldık,battık sesimizi duyun artık
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Adım adım Galatasaray'a
Toplam 1
Yorum
Acaba Değermi? Tolga ve Sunandan iyi değil. Bizdekiler daha az mac yaptı daha çok faydalı oldu.
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En golcü defans Beşiktaş'ta!
Toplam 2
Yorum
anonim seneye marceloda geri getirilip pepee-marcelo ikilisi ile devam edilmeli
Fikret Orman ve Umut Güner Londra'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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