En golcü defans Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Kayserispor'u Adriano ve Tosic'in attığı gollerle geçti. Siyah-beyazlıların defans oyuncuları bu sezon 11 gol ve 16 asistle 27 gole katkı yaptı. Süper Lig'de savunma oyuncularından en fazla gol katkı alan takım oldu. Süper Lig'in ikinci yarısında Türk oyuncularının gol atamadığı tek takım Beşiktaş. Siyahbeyazlıların son 33 golünün tamamını yabancı oyuncular attı. Beşiktaş 'ın ilk golünü atan Tosic bu sezon Süper Lig'de 5'nci golünü attı. Aynı Tosic bu sezon Süper Lig'de arka arkaya iki hafta kırmızı kart gören tek oyuncu oldu. En son, geçen sezonun 4'üncü ve 5'inci haftalarda Bursasporlu İsmail Konuk arka arkaya iki hafta kırmızı kart görmüştü.