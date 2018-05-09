En golcü defans Beşiktaş'ta!
Siyah-beyazlıların defans oyuncuları bu sezon 11 gol ve 16 asistle 27 gole direkt katkı yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'u Adriano ve Tosic'in attığı gollerle geçti. Siyah-beyazlıların defans oyuncuları bu sezon 11 gol ve 16 asistle 27 gole katkı yaptı. Süper Lig'de savunma oyuncularından en fazla gol katkı alan takım oldu. Süper Lig'in ikinci yarısında Türk oyuncularının gol atamadığı tek takım Beşiktaş. Siyahbeyazlıların son 33 golünün tamamını yabancı oyuncular attı. Beşiktaş 'ın ilk golünü atan Tosic bu sezon Süper Lig'de 5'nci golünü attı. Aynı Tosic bu sezon Süper Lig'de arka arkaya iki hafta kırmızı kart gören tek oyuncu oldu. En son, geçen sezonun 4'üncü ve 5'inci haftalarda Bursasporlu İsmail Konuk arka arkaya iki hafta kırmızı kart görmüştü.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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