En golcü defans Beşiktaş'ta! – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    En golcü defans 'ta!

    En golcü defans Beşiktaş'ta!

    Siyah-beyazlıların defans oyuncuları bu sezon 11 gol ve 16 asistle 27 gole direkt katkı yaptı

    , 'u Adriano ve Tosic'in attığı gollerle geçti. Siyah-beyazlıların defans oyuncuları bu sezon 11 gol ve 16 asistle 27 gole katkı yaptı. 'de savunma oyuncularından en fazla gol katkı alan takım oldu. Süper Lig'in ikinci yarısında Türk oyuncularının gol atamadığı tek takım Beşiktaş. Siyahbeyazlıların son 33 golünün tamamını yabancı oyuncular attı. Beşiktaş 'ın ilk golünü atan Tosic bu sezon Süper Lig'de 5'nci golünü attı. Aynı Tosic bu sezon Süper Lig'de arka arkaya iki hafta kırmızı kart gören tek oyuncu oldu. En son, geçen sezonun 4'üncü ve 5'inci haftalarda Bursasporlu İsmail Konuk arka arkaya iki hafta kırmızı kart görmüştü.

    1. 9.5.2018
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