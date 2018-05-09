Dusco Tosic’in kırmızı isyanı

Galatasaray maçında kırmızı kart gören Sırp futbolcu, Kayserispor maçında 20'nci dakikada gördüğü sarı kartın ardından 61'de de Umut Bulut'u düşürünce ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Tecrübeli futbolcu maçın ardından yaptığı paylaşım ile gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu belirtti.