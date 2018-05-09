Dusco Tosic’in kırmızı isyanı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Dusco Tosic’in kırmızı isyanı

    Dusco Tosic’in kırmızı isyanı

    maçında gören Sırp futbolcu, maçında 20'nci dakikada gördüğü sarı kartın ardından 61'de de 'u düşürünce ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Tecrübeli futbolcu maçın ardından yaptığı paylaşım ile gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu belirtti.

    1. 9.5.2018
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