Dusco Tosic’in kırmızı isyanı
Galatasaray maçında kırmızı kart gören Sırp futbolcu, Kayserispor maçında 20'nci dakikada gördüğü sarı kartın ardından 61'de de Umut Bulut'u düşürünce ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Tecrübeli futbolcu maçın ardından yaptığı paylaşım ile gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu belirtti.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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