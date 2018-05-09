Beşiktaş yine PFDK’lık oldu – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    yine ’lık oldu

    Beşiktaş yine PFDK’lık oldu

    Kulübü, maçında yaşanan seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 'ya sevk edildi.

    Kulübü, maçında yaşanan seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 'ya sevk edildi. Açıklamada, "Beşiktaş; ile oynanan STSL müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
    1. 9.5.2018
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