Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda inançlı.
- 9.5.2018 09:06
- Güncelleme: 9.5.2018 09:34
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 1
Yorum
10ur İyi bir forvet şart. Gomis, ŞL de başımızı ağrıtır. çok kaçırıyor ve her hamlesiyle bilinen bir topçu. Eren desen zaten yok ve hiç olmadı..
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Novak,: "Ağır bir kayıp oldu"
Toplam 1
Yorum
Mesela deduk Adamdan şikayet edip duruyorsunuz mevkisinde beklentileri karşılamıyor diye. Kendini gösterdi işte, madem forvet olarak oynatın.
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 2
Yorum
kaya Ne 15i en az 25 miyon euro isteyin alan olmazsa bir yıl daha kalsın şampiyonlar liginde başarılı olursa zaten 30 eder.
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