Adriano: Başımızı dik tutmamız şart – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Adriano: Başımızı dik tutmamız şart

    Adriano: Başımızı dik tutmamız şart

    'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, 'ye çarpıcı açıklamalar yaptı.

    'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, 'ye çarpıcı açıklamalar yaptı. maçında harika bir gole imza atan sambacı, "Önemli olan ligi kaçıncı sırada bitirdiğimiz değil, başımız dik olarak hangi sırada bitireceğimiz olmalı" dedi. Bu arada Adriano'nun kariyerinde attığı 3 golün kaleye ortalama uzaklığı 27 metre olması da dikkat çekici.
    1. 9.5.2018
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