Aboubakar geri dönüyor – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Aboubakar geri dönüyor

    Aboubakar geri dönüyor

    Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımın gol yollarındaki silahı olan ancak bu sezon kulübü Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar, yeniden Beşiktaş'ın gündemine geldi.

    1. 9.5.2018 12:07
    2. Güncelleme: 9.5.2018 12:12
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