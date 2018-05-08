Vagner Love taktik kurbanı
Negredo'nun yerine dün akşam hücum hattında görev yapan Vagner Love, uzun bir aradan sonra ilk 11'de kendine şans buldu.
Negredo'nun yerine dün akşam hücum hattında görev yapan Vagner Love, uzun bir aradan sonra ilk 11'de kendine şans buldu. En son 24. haftadaki Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan Brezilyalı futbolcu; G.Birliği, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Love, ilk yarıda fazla etkili olamazken, Tosic'in kırmızı kart görmesinden birkaç dakika sonra 64'te taktik gereği oyun kenarına alındı.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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