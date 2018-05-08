Vagner Love taktik kurbanı

Negredo'nun yerine dün akşam hücum hattında görev yapan Vagner Love, uzun bir aradan sonra ilk 11'de kendine şans buldu. En son 24. haftadaki Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan Brezilyalı futbolcu; G.Birliği, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Love, ilk yarıda fazla etkili olamazken, Tosic'in kırmızı kart görmesinden birkaç dakika sonra 64'te taktik gereği oyun kenarına alındı.