Vagner Love taktik kurbanı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    taktik kurbanı

    Vagner Love taktik kurbanı

    'nun yerine dün akşam hücum hattında görev yapan , uzun bir aradan sonra ilk 11'de kendine şans buldu.

    'nun yerine dün akşam hücum hattında görev yapan , uzun bir aradan sonra ilk 11'de kendine şans buldu. En son 24. haftadaki maçında ilk 11'de görev alan Brezilyalı futbolcu; G.Birliği, ve maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Love, ilk yarıda fazla etkili olamazken, Tosic'in kırmızı kart görmesinden birkaç dakika sonra 64'te taktik gereği oyun kenarına alındı.

    1. 8.5.2018
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