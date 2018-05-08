Tosic golünü attı, atıldı! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Tosic golünü attı, atıldı!

    Tosic golünü attı, atıldı!

    31’de golünü atan Tosic, 61’de kırmızı kart gördü

    'ın Sırp yıldızı , maçında hem sevindirdi, hem üzdü. G.Saray derbisinde gördüğü kırmızı kart cezasını, F.Bahçe kupa maçında çeken Tosic, Vida ile birlikte savunmanın ortasında görev aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, Quaresma'nın 'rabona' ile yaptığı ortada kafayla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 20'inci dakikada sarı kart gören ve bir sonraki maçta cezalı duruma düşen Tosic, 61'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon ligdeki 5'inci golünü atan Sırp oyuncu, maçında forma giyemeyecek.

    1. 8.5.2018
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