Tosic golünü attı, atıldı!
31’de golünü atan Tosic, 61’de kırmızı kart gördü
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic, Kayseri maçında hem sevindirdi, hem üzdü. G.Saray derbisinde gördüğü kırmızı kart cezasını, F.Bahçe kupa maçında çeken Tosic, Vida ile birlikte savunmanın ortasında görev aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, Quaresma'nın 'rabona' ile yaptığı ortada kafayla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 20'inci dakikada sarı kart gören ve bir sonraki maçta cezalı duruma düşen Tosic, 61'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon ligdeki 5'inci golünü atan Sırp oyuncu, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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