Tosic golünü attı, atıldı!

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic, Kayseri maçında hem sevindirdi, hem üzdü. G.Saray derbisinde gördüğü kırmızı kart cezasını, F.Bahçe kupa maçında çeken Tosic, Vida ile birlikte savunmanın ortasında görev aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, Quaresma'nın 'rabona' ile yaptığı ortada kafayla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 20'inci dakikada sarı kart gören ve bir sonraki maçta cezalı duruma düşen Tosic, 61'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon ligdeki 5'inci golünü atan Sırp oyuncu, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.