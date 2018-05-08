Sumudica: "Tatile gelmedik"
Marius Sumudica, iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını belirterek, “Sıradan bir maç gibi çıkmadık, iyi oynadık” dedi
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi. Rumen teknik adam, Beşiktaş'ın kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, "İyi bir maç çıkardık. 4-5 tane net fırsat yakaladık. Büyük bir takıma karşı bunları gol yapamazsanız sonuç böyle olur" diye konuştu. Maçı ciddiye alarak oynadıklarını kaydeden Sumudica, "Buraya sadece tatile gelmedik. Sıradan bir maç gibi çıkmadık. Takımları ayırmakta güçlük çektim"
TARAFTARLARI ALKIŞLADI
"Şenol Güneş büyük bir hoca. İyi oyunculara sahip. Beşiktaş taraftarları diğer kulüplerin taraftarlarına göre farklılar. Futbol kültürüne sahipler. Bağırdım, çağırdım ama kötü bir söz söylenmedi, duymadım" diyen Sumudica, gelecek sezona dair şöyle konuştu: Gelecek sezon daha iyi bir takım kurmalıyız. Seneye daha iyi olmamız için en az 7-8 oyuncuya ihtiyacımız var. 8. sırada olmak başarı değil.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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