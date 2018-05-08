Sumudica: "Tatile gelmedik" – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Sumudica: "Tatile gelmedik"

    Sumudica: "Tatile gelmedik"

    Marius Sumudica, iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını belirterek, “ bir maç gibi çıkmadık, iyi oynadık” dedi

    Marius Sumudica, iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi. Rumen teknik adam, 'ın kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, "İyi bir maç çıkardık. 4-5 tane net fırsat yakaladık. Büyük bir takıma karşı bunları gol yapamazsanız sonuç böyle olur" diye konuştu. Maçı ciddiye alarak oynadıklarını kaydeden Sumudica, "Buraya sadece tatile gelmedik. bir maç gibi çıkmadık. Takımları ayırmakta güçlük çektim"

    TARAFTARLARI ALKIŞLADI
    "Şenol Güneş büyük bir hoca. İyi oyunculara sahip. taraftarları diğer kulüplerin taraftarlarına göre farklılar. kültürüne sahipler. Bağırdım, çağırdım ama kötü bir söz söylenmedi, duymadım" diyen Sumudica, gelecek sezona dair şöyle konuştu: Gelecek sezon daha iyi bir takım kurmalıyız. Seneye daha iyi olmamız için en az 7-8 oyuncuya ihtiyacımız var. 8. sırada olmak başarı değil.

    1. 8.5.2018
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