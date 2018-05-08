Sambacı Adriano füzeyle avladı

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, dün akşamki Kayseri maçında kalitesini bir kez daha konuşturdu. Bu sezon ligde forma giydiği 24 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan Sambacı, Süper Lig'de ikinci golünü Kayseri ağlarına yolladı. İkinci yarıdaki Bursaspor maçında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Adriano, dün akşam da ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2 farklı öne geçirdi.