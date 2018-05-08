Sambacı Adriano füzeyle avladı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Sambacı Adriano füzeyle avladı

    Sambacı Adriano füzeyle avladı

    'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, dün akşamki maçında kalitesini bir kez daha konuşturdu.

    'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, dün akşamki maçında kalitesini bir kez daha konuşturdu. Bu sezon ligde forma giydiği 24 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan Sambacı, 'de ikinci golünü Kayseri ağlarına yolladı. İkinci yarıdaki maçında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Adriano, dün akşam da ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2 farklı öne geçirdi.

    1. 8.5.2018
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