Medel yine başarılıydı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Medel yine başarılıydı

    Medel yine başarılıydı

    'ın son haftalarda ayakta kalan ismi olan , mücadelesinde de başarılı bir performans ortaya koydu.

    'ın son haftalarda ayakta kalan ismi olan , mücadelesinde de başarılı bir performans ortaya koydu. Sakatlığı sebebiyle oynamayan 'ın yerine yine orta sahada görev aldı. Partneri Tolgay ile 'ın hücumlarını yönetti.

    1. 8.5.2018
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