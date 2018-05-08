Medel yine başarılıydı

Kartal'ın son haftalarda ayakta kalan ismi olan Gary Medel, Kayserispor mücadelesinde de başarılı bir performans ortaya koydu. Sakatlığı sebebiyle oynamayan Atiba Hutchinson'ın yerine yine orta sahada görev aldı. Partneri Tolgay ile Beşiktaş'ın hücumlarını yönetti.