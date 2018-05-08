Lucescu’dan yakın takip

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Luscecsu, Beşiktaş- Kayserispor mücadelesini takip etti. Milli takımın mayıs ayı sonu ve haziran ayı başında İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçları için kadro hazırlıklarını sürdüren Lucescu, dünkü mücadelede yerli futbolcuları mercek altına aldı. Başkan Fikret Orman'ın Luce ile bir süre sohbet etmesi dikkat çekti.