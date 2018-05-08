Lucescu’dan yakın takip – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Lucescu’dan yakın takip

    Lucescu’dan yakın takip

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Luscecsu, Beşiktaş- Kayserispor mücadelesini takip etti.

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Luscecsu, Beşiktaş- Kayserispor mücadelesini takip etti. Milli takımın mayıs ayı sonu ve haziran ayı başında , Tunus ve ile oynayacağı hazırlık maçları için kadro hazırlıklarını sürdüren Lucescu, dünkü mücadelede yerli futbolcuları mercek altına aldı. Başkan 'ın Luce ile bir süre sohbet etmesi dikkat çekti.

    1. 8.5.2018
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