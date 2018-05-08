Lucescu’dan yakın takip
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Luscecsu, Beşiktaş- Kayserispor mücadelesini takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Luscecsu, Beşiktaş- Kayserispor mücadelesini takip etti. Milli takımın mayıs ayı sonu ve haziran ayı başında İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçları için kadro hazırlıklarını sürdüren Lucescu, dünkü mücadelede yerli futbolcuları mercek altına aldı. Başkan Fikret Orman'ın Luce ile bir süre sohbet etmesi dikkat çekti.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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