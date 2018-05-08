Larin: umudumuzu canlı tutmalıyız!..

Siyah-beyazlıların Kanadalı forveti Larin, karşılaşma öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Larin, "Kayseri maçı umudumuzu canlı tutabilmek için önemli. Şu anda gayet iyi bir durumdayım. İlk geldiğimden bu yana çok sıkı çalıştım ve bu yüzden kadroya giriyorum. Hocamdan fırsat bekliyorum" ifadelerini kullandı. Larin son dakikalarda oyuna dahil olurken, söylediği gibi Kartal da umudunu canlı tutmayı başardı.