Larin: umudumuzu canlı tutmalıyız!.. – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    : umudumuzu canlı tutmalıyız!..

    Larin: umudumuzu canlı tutmalıyız!..

    Siyah-beyazlıların Kanadalı forveti , karşılaşma öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Siyah-beyazlıların Kanadalı forveti , karşılaşma öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Larin, " maçı umudumuzu canlı tutabilmek için önemli. Şu anda gayet iyi bir durumdayım. İlk geldiğimden bu yana çok sıkı çalıştım ve bu yüzden kadroya giriyorum. Hocamdan fırsat bekliyorum" ifadelerini kullandı. Larin son dakikalarda oyuna dahil olurken, söylediği gibi da umudunu canlı tutmayı başardı.

    1. 8.5.2018
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