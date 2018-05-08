Dusko Tosic Süper Lig'de üst üste 2 maç kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu!
Galatasaray maçında kırmızı kart görmesine rağmen talimatlar gereği Fenerbahçe maçında cezası infaz edilen ve Kayserispor maçına çıkan Dusko Tosic, Kayserispor maçında kırmızı kart gördü.
Beşiktaş-Kayserispor maçında Dusko Tosic iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Sırp oyuncunun kırmızı kart görmesi sosyal medyada gündem oldu.
Bunun sebebi Tosic'in 31. haftada oynanan Galatasaray mücadelesinde kırmızı kart görüp cezalı duruma düşmesine rağmen Fenerbahçe ile oynanamayan Türkiye Kupası maçında bu cezayı çekmiş olması.
Sırp futbolcu, 31. haftada kırmızı kart gördükten sonra 32. hafta da kırmızı kart görerek bu alanda ilginç bir ilke imza attı.
Talimatlara göre tekrar edilen veya kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maç, bir sonraki resmi müsabaka olarak sayılıyor. Bu yüzden Tosic'in temassız ve son adam olarak görülüp aldığı 1 maçlık ceza, F.Bahçe maçında infaz edilmiş sayıldı.
- 7.5.2018 21:50
- Güncelleme: 8.5.2018 02:08
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
Dusko Tosic Süper Lig'de üst üste 2 maç kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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