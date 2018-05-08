Caner ve Negredo yalnız bırakmadı

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerden Negredo ve Caner Erkin, dünkü Kayserispor mücadelesini tribünden takip etti. Galatasaray derbisinde sakatlanan Negredo, Vodafone Park'a koltuk değnekleriyle geldi ve mücadeleyi locadan izledi. Yine derbide sakatlanan Pepe'nin ise izinli olduğu ve bu nedenle maçı izlemeye gelmediği öğrenildi. Yeni Malatya maçında sakatlanıp sezonu kapatan Caner de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.