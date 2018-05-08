Caner ve Negredo yalnız bırakmadı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Caner ve yalnız bırakmadı

    Caner ve Negredo yalnız bırakmadı

    'ta sakatlığı bulunan isimlerden ve , dünkü mücadelesini tribünden takip etti.

    'ta sakatlığı bulunan isimlerden ve , dünkü mücadelesini tribünden takip etti. derbisinde sakatlanan Negredo, Vodafone Park'a koltuk değnekleriyle geldi ve mücadeleyi locadan izledi. Yine derbide sakatlanan 'nin ise izinli olduğu ve bu nedenle maçı izlemeye gelmediği öğrenildi. Yeni maçında sakatlanıp sezonu kapatan Caner de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

    1. 8.5.2018
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