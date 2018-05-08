Caner ve Negredo yalnız bırakmadı
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerden Negredo ve Caner Erkin, dünkü Kayserispor mücadelesini tribünden takip etti.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerden Negredo ve Caner Erkin, dünkü Kayserispor mücadelesini tribünden takip etti. Galatasaray derbisinde sakatlanan Negredo, Vodafone Park'a koltuk değnekleriyle geldi ve mücadeleyi locadan izledi. Yine derbide sakatlanan Pepe'nin ise izinli olduğu ve bu nedenle maçı izlemeye gelmediği öğrenildi. Yeni Malatya maçında sakatlanıp sezonu kapatan Caner de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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