Beşiktaş’ta 2 değişiklik
Kayseri'yi konuk eden Beşiktaş, geçen haftaki Galatasaray derbisine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Kayseri'yi konuk eden Beşiktaş, geçen haftaki Galatasaray derbisine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. G.Saray maçında sakatlanan Pepe ile Negredo kadroda yer alamazken, bu oyuncuların yerine Domagoj Vida ile Vagner Love şans buldu. Pepe'nin yokluğunda savunmanın göbeğinde Vida görev yaptı. Malatyaspor maçında ilk 11'de oynayan ve G.Saray karşısında sonradan oyuna dahil olan Vida, bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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