Beşiktaş’ta 2 değişiklik

Kayseri'yi konuk eden Beşiktaş, geçen haftaki Galatasaray derbisine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. G.Saray maçında sakatlanan Pepe ile Negredo kadroda yer alamazken, bu oyuncuların yerine Domagoj Vida ile Vagner Love şans buldu. Pepe'nin yokluğunda savunmanın göbeğinde Vida görev yaptı. Malatyaspor maçında ilk 11'de oynayan ve G.Saray karşısında sonradan oyuna dahil olan Vida, bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.