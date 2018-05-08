Beşiktaş’ta 2 değişiklik – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    ’ta 2 değişiklik

    Beşiktaş’ta 2 değişiklik

    'yi konuk eden , geçen haftaki derbisine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

    'yi konuk eden , geçen haftaki derbisine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. G.Saray maçında sakatlanan ile kadroda yer alamazken, bu oyuncuların yerine Domagoj Vida ile Vagner Love şans buldu. Pepe'nin yokluğunda savunmanın göbeğinde Vida görev yaptı. Malatyaspor maçında ilk 11'de oynayan ve G.Saray karşısında sonradan oyuna dahil olan Vida, bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.

    1. 8.5.2018
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