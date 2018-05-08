Beşiktaşlı taraftarlardan Kayserispor maçında şov!
Kritik maçlar kaybedildi, şampiyonluk şansı azaldı ama Beşiktaş taraftarının aşkı bitmedi! Siyah-beyazlılar, “İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız” dercesine tribündeydi
'ALDIRMA KARTAL ALDIRMA'
Son iki sezonda yaşanan şampiyonluklar ve Avrupa'da elde edilen başarılarla büyük mutluluk yaşayan Beşiktaşlı futbolseverler, kötü günde de takımın yanında olduklarını ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, "Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma, en büyük sen değil misin aldırma Kartal aldırma" tezahüratıyla Dolmabahçe'yi inletti. Tosic ve Adriano'nun golleriyle ayrı bir sevinç yaşayan Beşiktaşlılar'ın en çok desteklediği isime Şenol Güneş oldu.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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