Beşiktaşlı taraftarlardan Kayserispor maçında şov! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Beşiktaşlı taraftarlardan maçında şov!

    Beşiktaşlı taraftarlardan Kayserispor maçında şov!

    Kritik maçlar kaybedildi, şampiyonluk şansı azaldı ama taraftarının aşkı bitmedi! Siyah-beyazlılar, “İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız” dercesine tribündeydi

    taraftarı son dönemde yaşanan onca olumsuzluğa rağmen siyah- beyazlı renklere olan sevdasını dün gece bir kez daha gözler önüne serdi. Kupa maçında yaşanan olaylardan sonra sahaya çıkmayarak elenen, ligde ise derbisini kaybedip şampiyonluktan uzaklaşan Kara , dün yine 'efsane' taraftarının desteğini arkasına aldı. Vodafone Park'taki yerlerini alan yaklaşık 25 bin Beşiktaşlı, maç öncesi başta teknik direktör olmak üzere futbolculara büyük destek verdi. Maç içerisinde de muhteşem tezahüratlarla 'tribün şov' yapan siyah- beyazlılar, Gündoğdu Marşı'ndaki "İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız" sözlerindeki gibi takımlarına destek verdi.

    'ALDIRMA KARTAL ALDIRMA'
    Son iki sezonda yaşanan şampiyonluklar ve Avrupa'da elde edilen başarılarla büyük mutluluk yaşayan Beşiktaşlı futbolseverler, kötü günde de takımın yanında olduklarını ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, "Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma, en büyük sen değil misin aldırma Kartal aldırma" tezahüratıyla Dolmabahçe'yi inletti. Tosic ve Adriano'nun golleriyle ayrı bir sevinç yaşayan Beşiktaşlılar'ın en çok desteklediği isime Şenol Güneş oldu.
    1. 8.5.2018
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