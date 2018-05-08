Beşiktaş'ın rekor gecesi – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'ın rekor gecesi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın rekor gecesi

    Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor'u yenerek şampiyonluk umudunu matematiksel olarak son iki haftaya taşımayı başardı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında 100. maçına çıktığı karşılaşmada, Beşiktaş evindeki yenilmezlik serisini 43'e çıkararak kendi rekoruna bir adım daha yaklaştı.

    İşte Beşiktaş-Kayserispor maçının öne çıkan istatistikleri;

    1. 8.5.2018 10:11
    2. Güncelleme: 8.5.2018 10:24
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