Beşiktaş pes etmedi!
Evinde Kayserispor’u ağırlayan Beşiktaş, rakibini Tosic ve Adriano’nun golleriyle devirdi. Tosic ile Umut kırmızı kart gördü. Puanını 65’e çıkartan Kartal zirve takibini sürdürdü
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65 yaptı ve 4. sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'de Vodafone Park'ta son 43 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 7 beraberlik gördü. Kartal, evindeki son yenilgisini 2015-16 sezonunun 13. haftasında Akhisar'a 2-0 mağlup olarak yaşamıştı. Bu karşılaşma, eski adıyla İnönü Stadı yapım aşamasında olduğu için Fatih Terim Stadı'nda oynanmıştı.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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