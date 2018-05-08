Beşiktaş pes etmedi! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    pes etmedi!

    Beşiktaş pes etmedi!

    Evinde ’u ağırlayan , rakibini Tosic ve Adriano’nun golleriyle devirdi. Tosic ile Umut kırmızı kart gördü. Puanını 65’e çıkartan zirve takibini sürdürdü

    Spor Toto 'in 32. hafta mücadelesinde evinde 'u konuk etti. 'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Tosic ve 45. dakikada Adriano'dan geldi. Öte yandan Beşiktaş'ta 61. dakikada, Kayserispor'da ise 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65 yaptı ve 4. sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'de Vodafone Park'ta son 43 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 7 beraberlik gördü. , evindeki son yenilgisini 2015-16 sezonunun 13. haftasında Akhisar'a 2-0 mağlup olarak yaşamıştı. Bu karşılaşma, eski adıyla İnönü Stadı yapım aşamasında olduğu için Stadı'nda oynanmıştı.
    1. 8.5.2018
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