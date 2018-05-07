Tribünlerden Şenol Güneş’e ve takıma destek – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Tribünlerden ’e ve takıma destek

    Tribünlerden Şenol Güneş’e ve takıma destek
    - maçı öncesinde tecrübeli teknik adam ve futbolculara taraftarlar büyük destek verdi. Güneş, tribünleri selamlayarak sevgi gösterisine karşılık verdi.

    'in 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Kayserispor'u konuk ederken, Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş'e uzun süre tezahüratta bulundu. Maçın başlamasına çok az bir süre kala Şenol Güneş için tezahüratta bulunan taraftarlara tecrübeli çalıştırıcı el sallayarak karşılık verdi. Taraftarlar, Şenol Güneş'in ardından bütün takımı tribünlere çağırarak maç öncesinde moral verdi.
    1. 7.5.2018 20:45
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