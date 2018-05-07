Tribünlerden Şenol Güneş’e ve takıma destek
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Kayserispor'u konuk ederken, Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş'e uzun süre tezahüratta bulundu. Maçın başlamasına çok az bir süre kala Şenol Güneş için tezahüratta bulunan taraftarlara tecrübeli çalıştırıcı el sallayarak karşılık verdi. Taraftarlar, Şenol Güneş'in ardından bütün takımı tribünlere çağırarak maç öncesinde moral verdi.
- 7.5.2018 20:45
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Ahmet Sivri, Galatasaray'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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metin danyıldız ahmet kardesim hayırlı olsun inşallah galatasarayımıza uzun yıllar hizmet edersin
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Fatih Terim'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim
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'Nerede kalmıştık?. MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika .
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
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CELAL SON KURUSUNA KADAR HELAL OLSUN GULE GULE HARCASIN
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