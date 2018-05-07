Talisca için 30 milyon Euro – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    için 30 milyon Euro

    Talisca için 30 milyon Euro

    Siyah-beyazlılarda 2 sezondur kiralık forma giyen ve tribünlerin sevgilisi olan Anderson Talisca bu yaz transferin gözdesi.

    1. 7.5.2018
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