Şenol Güneş: Susuyorum diye enayi değilim

Süper Lig'de 32. haftada Kayserispor engelini 2-0'la geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş 90 dakikayı değerlendirdi. Güneş, haklı bir galibiyet aldıklarını belirtirken, son dönemde yaşananolaylarla ilgili olarak da "Susmam enayi olduğum anlamına gelmiyor" dedi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:



Hak ettik ama küfür etmeyelim



Kazanmak için sahay çıktık. Hak ettiğimiz bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. 10 kişi kaldık ama kalecimiz orada hata yaptı, kötü pas verdi. Haklı sonuç aldık ama bulunduğumuz yer de bizi mutlu etmiyor. Bu desteğe teşekkür ediyorum ama şiddetle küfüre de 'Hayır' diyorum. Başkalarının hatalarını biz yapmamalıyız. Haksızlıklara isyan ediyorlar ama haklı olduğumuz yerde haklı kalmamız gerekiyor.



2 günlük iş değil



4. sırada olmamız üzüntü verici bunun tek sorumlusu da benim. Bu zaman kadar oyuncular hep olağanüstü çalıştı. Yönetim destek oldu, taraftar destek oldu. Bugün geldiğimiz nokta 2 günlük iş değil, 50 yıllık birikimin sonuçları.



Kimseyi üzmek istemiyorum



Ağır kelimler kullanıp kimseyi üzmek istemiyorum ama susmam enayi olduğum anlamına da gelmemeli. Hesabı kitabı olanlar istediği haritayı çiziyorlar ama benim bir hesabım yok.