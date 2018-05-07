Şenol Güneş: Susuyorum diye enayi değilim – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    : Susuyorum diye enayi değilim

    Şenol Güneş: Susuyorum diye enayi değilim

    'de 32. haftada engelini 2-0'la geçen 'ta teknik direktör 90 dakikayı değerlendirdi. Güneş, haklı bir galibiyet aldıklarını belirtirken, son dönemde yaşananolaylarla ilgili olarak da "Susmam enayi olduğum anlamına gelmiyor" dedi.

    Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

    Hak ettik ama küfür etmeyelim

    Kazanmak için sahay çıktık. Hak ettiğimiz bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. 10 kişi kaldık ama kalecimiz orada hata yaptı, kötü pas verdi. Haklı sonuç aldık ama bulunduğumuz yer de bizi mutlu etmiyor. Bu desteğe teşekkür ediyorum ama şiddetle küfüre de 'Hayır' diyorum. Başkalarının hatalarını biz yapmamalıyız. Haksızlıklara isyan ediyorlar ama haklı olduğumuz yerde haklı kalmamız gerekiyor.

    2 günlük iş değil

    4. sırada olmamız üzüntü verici bunun tek sorumlusu da benim. Bu zaman kadar oyuncular hep olağanüstü çalıştı. Yönetim destek oldu, taraftar destek oldu. Bugün geldiğimiz nokta 2 günlük iş değil, 50 yıllık birikimin sonuçları.

    Kimseyi üzmek istemiyorum

    Ağır kelimler kullanıp kimseyi üzmek istemiyorum ama susmam enayi olduğum anlamına da gelmemeli. Hesabı kitabı olanlar istediği haritayı çiziyorlar ama benim bir hesabım yok.
    1. 7.5.2018 23:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş: Susuyorum diye enayi değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN