Şenol Güneş: Susuyorum diye enayi değilim
Süper Lig'de 32. haftada Kayserispor engelini 2-0'la geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş 90 dakikayı değerlendirdi. Güneş, haklı bir galibiyet aldıklarını belirtirken, son dönemde yaşananolaylarla ilgili olarak da "Susmam enayi olduğum anlamına gelmiyor" dedi.
Hak ettik ama küfür etmeyelim
Kazanmak için sahay çıktık. Hak ettiğimiz bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. 10 kişi kaldık ama kalecimiz orada hata yaptı, kötü pas verdi. Haklı sonuç aldık ama bulunduğumuz yer de bizi mutlu etmiyor. Bu desteğe teşekkür ediyorum ama şiddetle küfüre de 'Hayır' diyorum. Başkalarının hatalarını biz yapmamalıyız. Haksızlıklara isyan ediyorlar ama haklı olduğumuz yerde haklı kalmamız gerekiyor.
2 günlük iş değil
4. sırada olmamız üzüntü verici bunun tek sorumlusu da benim. Bu zaman kadar oyuncular hep olağanüstü çalıştı. Yönetim destek oldu, taraftar destek oldu. Bugün geldiğimiz nokta 2 günlük iş değil, 50 yıllık birikimin sonuçları.
Kimseyi üzmek istemiyorum
Ağır kelimler kullanıp kimseyi üzmek istemiyorum ama susmam enayi olduğum anlamına da gelmemeli. Hesabı kitabı olanlar istediği haritayı çiziyorlar ama benim bir hesabım yok.
- 7.5.2018 23:08
-
Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
karakartal Bu sezon Beşiktaşı durdurmak için alenice hakem hataları yapılsı.Pes artık maça gitmenin bir tadı kalmadı.Kimse maça gitmesin
-
Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
aslan Kayseriye gol lazım Asamoahgıyanı maça almıyor hoca pis pis kokular geliyor..........
-
Tribünlerden Şenol Güneş’e ve takıma destek
Toplam 3
Yorum
Çarşı Niyazi Şenol Güneş’in dışında yüksek ücretle saha dışına alınan transferler için kesinlikle birlik olup önüne geçmeliyiz geleceğimizi mahvediyorlar
Şenol Güneş: Susuyorum diye enayi değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.