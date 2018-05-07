Şenol Güneş 100. maçını galibiyetle kapattı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başında 100. lig karşılaşmasına çıktı. Güneş, Kayserispor galibiyetiyle Beşiktaş kariyerinde 67. lig maçını kazandı.
- 7.5.2018 22:34
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
karakartal Bu sezon Beşiktaşı durdurmak için alenice hakem hataları yapılsı.Pes artık maça gitmenin bir tadı kalmadı.Kimse maça gitmesin
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
aslan Kayseriye gol lazım Asamoahgıyanı maça almıyor hoca pis pis kokular geliyor..........
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Tribünlerden Şenol Güneş’e ve takıma destek
Toplam 3
Yorum
Çarşı Niyazi Şenol Güneş’in dışında yüksek ücretle saha dışına alınan transferler için kesinlikle birlik olup önüne geçmeliyiz geleceğimizi mahvediyorlar
Şenol Güneş 100. maçını galibiyetle kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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