Şenol Güneş 100. maçını galibiyetle kapattı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    100. maçını galibiyetle kapattı

    Şenol Güneş 100. maçını galibiyetle kapattı

    , siyah-beyazlı takımın başında 100. lig karşılaşmasına çıktı. Güneş, galibiyetiyle Beşiktaş kariyerinde 67. lig maçını kazandı.

    , maçıyla birlikte siyah-beyazlı ekibin başındaki 100. lig karşılaşmasına çıktı. Geride kalan 2 sezonda Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran başarılı teknik adam, bugüne kadar çıktığı 99 karşılaşmada 66 galibiyet, 20 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etmişti. Beşiktaş'ın başında yüksek bir galibiyet ortalaması yakalayan Güneş, Kayserispor maçında alınan 2-0'lık galibiyetle birlikte bu sayıyı 67'ye çıkarmayı başardı.
    1. 7.5.2018 22:34
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