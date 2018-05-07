Rıdvan Dilmen: Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    : 'un beni gönderin gibi bir havası vardı

    Rıdvan Dilmen: Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı

    Usta yorumcu , -Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi. Oyundan alınmasının ve moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen Love hakkında konuşan Dilmen, '''un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun'' dedi.

    'in 32. haftasında , Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip karşılamayı Tosic ve Adriano'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

    Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

    Beşiktaş da, de aslında sezonu bitirmiş gibi başladı. Kayseri'nin pozisyonu yok aslında ama başlamadan biten 4 pozisyonu var, son pasları atamadılar.

    Quaresma sezonun en iyi asistini yapmış olabilir. Kayseri uyurken, rabona ortasıyla arka direğe kesti.

    Tosic ligin en çok kart gören oyuncularından biri. Çok da gol atıyor. Penaltıları da atsa Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olabilirdi. En azından 'yu geçerdi.

    Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

    'un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun. Beşiktaş iyi oynamadı ama oynaması gerektiği gibi oynadı ve etkili işler yaptı

    1. 7.5.2018 22:37
    2. Güncelleme: 7.5.2018 23:20
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