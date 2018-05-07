Rıdvan Dilmen: Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi. Oyundan alınmasının ve moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen Love hakkında konuşan Dilmen, ''Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun'' dedi.
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip karşılamayı Tosic ve Adriano'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:
Beşiktaş da, Kayseri de aslında sezonu bitirmiş gibi başladı. Kayseri'nin pozisyonu yok aslında ama başlamadan biten 4 pozisyonu var, son pasları atamadılar.
Quaresma sezonun en iyi asistini yapmış olabilir. Kayseri uyurken, rabona ortasıyla arka direğe kesti.
Tosic ligin en çok kart gören oyuncularından biri. Çok da gol atıyor. Penaltıları da atsa Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olabilirdi. En azından Negredo'yu geçerdi.
Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun. Beşiktaş iyi oynamadı ama oynaması gerektiği gibi oynadı ve etkili işler yaptı
- 7.5.2018 22:37
- Güncelleme: 7.5.2018 23:20
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
karakartal Bu sezon Beşiktaşı durdurmak için alenice hakem hataları yapılsı.Pes artık maça gitmenin bir tadı kalmadı.Kimse maça gitmesin
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
aslan Kayseriye gol lazım Asamoahgıyanı maça almıyor hoca pis pis kokular geliyor..........
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Tribünlerden Şenol Güneş’e ve takıma destek
Toplam 3
Yorum
Çarşı Niyazi Şenol Güneş’in dışında yüksek ücretle saha dışına alınan transferler için kesinlikle birlik olup önüne geçmeliyiz geleceğimizi mahvediyorlar
Rıdvan Dilmen: Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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