Rıdvan Dilmen: Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip karşılamayı Tosic ve Adriano'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.



Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:



Beşiktaş da, Kayseri de aslında sezonu bitirmiş gibi başladı. Kayseri'nin pozisyonu yok aslında ama başlamadan biten 4 pozisyonu var, son pasları atamadılar.



Quaresma sezonun en iyi asistini yapmış olabilir. Kayseri uyurken, rabona ortasıyla arka direğe kesti.



Tosic ligin en çok kart gören oyuncularından biri. Çok da gol atıyor. Penaltıları da atsa Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olabilirdi. En azından Negredo'yu geçerdi.



Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:



Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun. Beşiktaş iyi oynamadı ama oynaması gerektiği gibi oynadı ve etkili işler yaptı