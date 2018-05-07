Dusko Tosic Süper Lig'de üst üste 2 maç kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu!

Beşiktaş-Kayserispor maçında Dusko Tosic iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Sırp oyuncunun kırmızı kart görmesi sosyal medyada gündem oldu.

Bunun sebebi Tosic'in 31. haftada oynanan Galatasaray mücadelesinde kırmızı kart görüp cezalı duruma düşmesine rağmen Fenerbahçe ile oynanamayan Türkiye Kupası maçında bu cezayı çekmiş olması.

Sırp futbolcu, 31. haftada kırmızı kart gördükten sonra 32. hafta da kırmızı kart görerek bu alanda ilginç bir ilke imza attı.

Talimatlara göre tekrar edilen veya kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maç, bir sonraki resmi müsabaka olarak sayılıyor. Bu yüzden Tosic'in temassız ve son adam olarak görülüp aldığı 1 maçlık ceza, F.Bahçe maçında infaz edilmiş sayıldı.