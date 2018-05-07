Dusko Tosic Süper Lig'de üst üste 2 maç kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu!
Galatasaray maçında kırmızı kart görmesine rağmen talimatlar gereği Fenerbahçe maçında cezası infaz edilen ve Kayserispor maçına çıkan Dusko Tosic, Kayserispor maçında kırmızı kart gördü.
Beşiktaş-Kayserispor maçında Dusko Tosic iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Sırp oyuncunun kırmızı kart görmesi sosyal medyada gündem oldu.
Bunun sebebi Tosic'in 31. haftada oynanan Galatasaray mücadelesinde kırmızı kart görüp cezalı duruma düşmesine rağmen Fenerbahçe ile oynanamayan Türkiye Kupası maçında bu cezayı çekmiş olması.
Sırp futbolcu, 31. haftada kırmızı kart gördükten sonra 32. hafta da kırmızı kart görerek bu alanda ilginç bir ilke imza attı.
Talimatlara göre tekrar edilen veya kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maç, bir sonraki resmi müsabaka olarak sayılıyor. Bu yüzden Tosic'in temassız ve son adam olarak görülüp aldığı 1 maçlık ceza, F.Bahçe maçında infaz edilmiş sayıldı.
- 7.5.2018 21:50
- Güncelleme: 7.5.2018 21:58
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Ahmet Sivri, Galatasaray'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Toplam 1
Yorum
metin danyıldız ahmet kardesim hayırlı olsun inşallah galatasarayımıza uzun yıllar hizmet edersin
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Fatih Terim'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim
Toplam 1
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'Nerede kalmıştık?. MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika .
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
Toplam 2
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CELAL SON KURUSUNA KADAR HELAL OLSUN GULE GULE HARCASIN
Dusko Tosic Süper Lig'de üst üste 2 maç kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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