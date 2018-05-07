Beşiktaş'ta 2 isim kart sınırda – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ta 2 isim kart sınırda

    Beşiktaş'ta 2 isim kart sınırda

    'ta mücadelesi öncesi 2 oyuncu sınırında.

    'ta mücadelesi öncesi 2 oyuncu sınırında. ve bugünkü maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Bu durumda karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan da sarı kart sınırında.
    1. 7.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta 2 isim kart sınırda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN